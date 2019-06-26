Багдад не хочет, чтобы территория страны стала плацдармом для военных действий против Ирана

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран», — подчеркнул Салех. «Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами», — добавил он, напомнив, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения «единственной задачи противодействовать» террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Срок присутствия иностранных воинских контингентов будет «зависеть от потребностей иракского правительства и анализа [оперативной обстановки] нашим командованием», — заверил Салех.

Он позитивно расценил заявления президента США Дональда Трампа о том, что он передумал в последний момент наносить военный удар по Ирану. «Мы, конечно же, счастливы тем, что война была предотвращена. Эта часть мира проходила через циклы конфликтов так долго, что новая война нам не нужна. Военного решения этой проблемы нет», — убежден Салех.