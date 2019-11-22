Багдад Амреев: «TransCaspian Fiber Optic» придаст значительный импульс нашей деятельности»

Запуск строительства «TransCaspian Fiber Optic» (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) придаст значительный импульс деятельности Тюркского совета и постоянно укрепляющемуся сотрудничеству между странами-членами, заявил Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

В своем заявлении относительно начала строительства TCFO, Амреев отмечает, что данный проект, будучи одним из основных компонентов проекта «Трансъевразийская информационная супермагистраль» (TASIM), инициированного Азербайджаном в 2008 году — крупной региональной инициативы, направленной на создание трансконтинентальной волоконно-оптической магистрали из Европы в Азию, поможет создать открытое информационное общество в регионе для развития электронных услуг, способствуя тем самым промышленному развитию, диверсификации экономики и конкурентоспособности стран Евразии.