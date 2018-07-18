Багали Дабо: В Будапеште нам будет сложнее вдвойне

Нападающий бакинского «Нефтчи» Багали Дабо поделился своим мнением о предстоящем матче против венгерского «Уйпешта» в Лиге Европы.

«Конечно, мы рады, что победили в первом матче (3:1). Уступали в счете, но сумели перевернуть ход матча. В Будапеште нам будет сложнее вдвойне, но мы к этому готовы. Работаем на полную силу, в Венгрию едем только за победой. Сам я очень хорошо себя чувствую. У нас прекрасный коллектив – и на поле, и вне его. Уверен, что в будущем игроки смогут принести команде еще большую пользу», — сказал он в интервью сайту клуба.

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