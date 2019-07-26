B аэропорту Нью-Йорка арестовали мужчину за попытку присоединиться к талибам

Житель Нью-Йорка был арестован в пятницу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в попытке попасть в Афганистан с целью вступить в движение «Талибан». Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, мужчина, имя которого не разглашается, был арестован при попытке сесть на рейс в Пакистан. Оттуда обвиняемый, как считают американские власти, намеревался проникнуть на территорию Афганистана и присоединиться к отрядам талибов.

Арестованный должен предстать позднее в пятницу перед судом Манхэттена. Власти считают, что происшедшее не навлекло конкретную угрозу на жителей мегаполиса.

| 2019-07-26T22:06:02+00:00 27 июля 2019, 01:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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