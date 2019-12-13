«Ажиотаж вокруг обязательного страхования недвижимости подогревают страховщики»

Про обязательное страхование недвижимости заговорили в стране под занавес года. Пресса пишет, что якобы новый закон вступает в силу с наступающего года. Однако подогреваемый в СМИ и социальных сетях ажиотаж касается закона вовсе не нового, а давно позабытого. Обязательное страхование недвижимости существует в Азербайджане аж с 2011 года(!) вкупе со штрафами за уклонение, однако все эти годы о нем никто не вспоминал.

Кому же понадобилось достать этот документ из долгого ящика? В чьих интересах стряхнуть с него пыль? И почему обязательное страхование преподносится обществу как «инновационное новшество», несмотря на то, что все эти годы закон существовал, но фактически не исполнялся? В беседе с нами юрист и финансист Акрам Гасанов раскрыл детали этой истории.

По словам эксперта, упомянутый вид обязательного страхования ввели не сейчас, как это пытаются представить обществу. Еще в июне 2011 года был принят, а через месяц вступил в силу закон «О видах обязательного страхования». В рамках этого закона обязательное страхование недвижимости существует уже более 8-ми лет, но в подавляющем большинстве граждане ему не следуют. За уклонение от этого страхования в Кодексе административных правонарушений ст. 469 предусмотрен штраф для физических лиц в размере 30 манатов. Т.е. если гражданин не заключает договор страхования, его могут штрафовать каждые 20 дней.

— В последнее время ажиотаж вокруг этого закона подогревают страховые компании (СК), которые решили таким образом заработать, — объяснил Гасанов. — СК под конец года принялись рассылать уведомления гражданам, можно сказать, угрожающего характера, ссылаясь на требования Бюро обязательного страхования и соответствующую статью Кодекса административных правонарушений. Мол, застрахуйте свою недвижимость, иначе вас оштрафуют. В принципе, они правы, поскольку такой закон существует, и люди обязаны страховать недвижимость. Однако заниматься подобной рассылкой страховщики не имеют права, поскольку административное взыскание и контроль над соблюдением закона в компетенции органов исполнительной власти, а не страховых компаний. Иными словами, имеющие эти полномочия органы исполнительной власти ничего не делают, а страховые компании почему-то взяли на себя обязанности этих структур, что в целом незаконно.

Да, страховой бизнес вправе рекламировать свои услуги, но никак не в форме пугающего уведомления с упоминанием штрафов. Какое право имеет страховая компания уведомлять граждан? Уведомить об этом может исполнительная власть, в чьи полномочия входит административное взыскание за уклонение от этого вида страхования. СК может сделать предложение, т.е. предложить свои услуги по данному виду страхования. Однако такая форма рассылки отнюдь не случайна. Ведь предложению, рекламе частной страховой компании не придадут значения, а уведомление может напугать. Кроме этого, в уведомлении не упоминается название страховой компании. Мол, свяжитесь с нашим представителем. И это явное нарушение, злоупотребление. Физическое лицо вправе заключить такой договор с любой страховой компанией, а здесь налицо элемент принуждения, угрозы.

Даже заключенный в таком формате договор страхования не является законным, поскольку заключен под угрозой. Считаю, что по этому поводу следует обратиться в Центробанк на предмет неправильного поведения СК, создания нездоровой конкуренции. Ведь таким образом страховые компании вредят другим игрокам рынка, фактически угрожая гражданам. В большинстве своем люди не понимают, кто их уведомляет. Человек, получивший такое письмо, думает, что к нему обращается государственная структура и именно с ней необходимо обязательно заключить договор страхования, позвонив по упомянутому телефону.

Гасанов отметил, что уведомления страховые компании рассылают именно физическим лицам, поскольку рядовых граждан легче обмануть, в отличие от юридических и должностных лиц. Эксперт выразил сомнение в реальности массовых штрафов за уклонение от обязательного страхования недвижимости, тем более в преддверии выборов, отметив, что такой шаг может вызвать недовольство населения, особенно в регионах страны, где доходы у людей низкие. Сам закон принудительного страхования недвижимости специалист считает необоснованным.

— В подавляющем большинстве стран никого не заставляют страховать собственное имущество в своих же интересах. Этот вид страхования, как правило, добровольный. Страхование может быть обязательным, если речь идет о причинении ущерба третьим лицам.

Ажиотаж вокруг якобы «вступающего в силу с 1 января нового закона», обязующего граждан страховать недвижимость под угрозой административного взыскания, вызвал немало вопросов у простых граждан. Люди интересуются, как страховать недвижимость, и какая структура этим занимается, какие нужны документы? Примечательно, что несмотря на раздуваемую панику, массовую рассылку уведомлений страховыми компаниями, населению этого никто не объяснил. СМИ и телевидение этот момент почему-то умалчивают.

Из нашей беседы со специалистами рынка и юристами выяснилось, получить полис обязательного страхования недвижимости можно, обратившись в любую страховую компанию. При этом важно иметь при себе выписку из Государственного реестра прав на имущество (купчую) и удостоверение личности.

— Чтобы оформить договор обязательного страхования недвижимости, гражданин может обратиться в любую страховую компанию. Для этого достаточно представить купчую и удостоверение личности гражданина, — сказал директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов. Следует полагать, что не имеющие права собственности (купчей) владельцы квартир не будут охвачены этим обязательным видом страхования. Подробнее по ссылке: https://isb.az/ru/dasinmaz-emlakin-icbari-sigortasi-ru/?fbclid=IwAR2PQ9qOCzspVh9AblRL6gdSemPQQ5tnzw1KkFXwjzmWMXDps9vvIumlxNA

Сообщается, что стоимость страховки составит не менее 50 манатов в год по Баку. Жители Гянджи, Сумгайыта и Нахчывана будут платить в среднем 40 манатов. В прочих районах страны страхование недвижимости будет стоить не меньше 30 манатов. За уклонение от обязательного страхования предусмотрено административное взыскание. Штраф для физических лиц составляет 30 манатов, 80 манатов — для должностных лиц и 200 манатов – для юридических лиц.