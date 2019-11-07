«Азерсу» не занимается ремонтом дорог

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов прокомментировал обвинения о том, что структура не ремонтирует дороги после проводимых работ.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан».

«Мы не должны ремонтировать дороги, которые мы роем. «Азерсу» имеет контракт с Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, согласно которому они должны ремонтировать дороги. Иногда ремонт затягивается на пару дней, что совершенно справедливо вызывает недовольство населения. Насколько я знаю, Агентство закупило новое оборудование для ускорения работ», — сказал он.