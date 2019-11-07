«Азерсу» не занимается ремонтом дорог

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов прокомментировал обвинения о том, что структура не ремонтирует дороги после проводимых работ.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан».

«Мы не должны ремонтировать дороги, которые мы роем. «Азерсу» имеет контракт с Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, согласно которому они должны ремонтировать дороги. Иногда ремонт затягивается на пару дней, что совершенно справедливо вызывает недовольство населения. Насколько я знаю, Агентство закупило новое оборудование для ускорения работ», — сказал он.

| 2019-11-07T13:56:18+00:00 7 ноября 2019, 16:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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