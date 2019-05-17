Azersigorta намерена уже сегодня восстановить свою деятельность

Азербайджанская государственная страховая компания (Azersigorta) прокомментировала решение Палаты надзора за финансовыми рынками по ограничению ее деятельности.

Об этом сообщил Reportзаместитель председателя компании Афтандил Гаджиев.

«Недочеты, на которые указала Палата, уже устранены. Открытым остался вопрос права подписи страховых агентов, которые сотрудничают с компанией. Мы предоставили необходимую информацию Бюро обязательного страхования (ISB), и сегодня полностью восстановим нашу деятельность», — сказал он.