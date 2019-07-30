«Азеркосмос» за полгода заработал 19 млн долларов

В январе-июне этого года ОАО «Азеркосмос» экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 18,6 млн долларов в 19 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском «Обзоре экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, прибыль ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг составляет 87,5% общих доходов.

В июне 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО «Азеркосмос» в 18 стран составила 2,5 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном в США, Францию, Малайзию.

| 2019-07-30T13:31:53+00:00 30 июля 2019, 15:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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