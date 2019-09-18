«Азеришыг»: Состояние двух работников, пострадавших в ДТП, остается тяжелым

В связи с аварией в Губинском районе автомобиля, принадлежащего ОАО «Азеришыг», проводится расследование.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев.

По его словам, на месте происшествия находятся руководящие сотрудники регионального управления. «Общественность будет проинформирована об обстоятельствах несчастного случая», — сказал он.

Как сообщили в минздраве, автомобиль упал в овраг в селе Сохюб Губинского района.

Два сотрудника скончались на месте от полученных травм, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу. Врачи медпункта в Гонагкенде оценили состояние раненых как критическое. Врачи «скорой помощи» сказали, что жизнь обоих пострадавших находится под угрозой.

| 2019-09-18T15:06:58+00:00 18 сентября 2019, 18:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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