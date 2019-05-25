«Азеришыг» принимает опережающие меры в связи с плохими погодными условиями в северном регионе

С учетом резкого изменения погодных условий в северном регионе Азербайджана ОАО «Азеришыг» предпринимает опережающие и необходимые меры с целью предотвращения возможных происшествий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что данные меры предусматривают обеспечение нормального рабочего режима электросети, усиление контроля над дежурством, созданным в региональных управлениях электроснабжения и региональных электросетях в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах.

| 2019-05-25T23:41:36+00:00 26 мая 2019, 02:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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