«Азеришыг» принимает опережающие меры в связи с плохими погодными условиями в северном регионе

С учетом резкого изменения погодных условий в северном регионе Азербайджана ОАО «Азеришыг» предпринимает опережающие и необходимые меры с целью предотвращения возможных происшествий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что данные меры предусматривают обеспечение нормального рабочего режима электросети, усиление контроля над дежурством, созданным в региональных управлениях электроснабжения и региональных электросетях в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах.