Азеригаз отложил ремонт в Гейчае, Уджаре и Зардабе

Производственное объединение «Азеригаз» отложило ремонт, запланированный в Гейчайском, Уджарском и Зардабском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе структуры, пишет Report.

В информации говорится, что в связи с этим на два дня отложено приостановление подачи газа в несколько жилых пунктов в названных районах.

Напомним, что «Азеригаз» объявил, что сегодня с 10:00 в течение двух дней приостановит газоснабжение на некоторых территориях Гёйчайского, Уджарского и Зардабского районов в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Газымамед-Газах», находящемся на балансе Управления экспорта газа.