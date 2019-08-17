Азеригаз отложил ремонт в Гейчае, Уджаре и Зардабе

Производственное объединение «Азеригаз» отложило ремонт, запланированный в Гейчайском, Уджарском и Зардабском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе структуры, пишет Report.

В информации говорится, что в связи с этим на два дня отложено приостановление подачи газа в несколько жилых пунктов в названных районах.

Напомним, что «Азеригаз» объявил, что сегодня с 10:00 в течение двух дней приостановит газоснабжение на некоторых территориях Гёйчайского, Уджарского и Зардабского районов в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Газымамед-Газах», находящемся на балансе Управления экспорта газа.

| 2019-08-17T13:27:09+00:00 17 августа 2019, 13:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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