«Азеригаз» нужны пять миллиардов долларов, а шекинцам — газ

Согласно информации в местных СМИ, с 23 октября в некоторых районах Азербайджана газоснабжение будет осуществляться с перебоями. Как сообщили в ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в Шекинском районе это связано с осуществлением работ по присоединению к источнику газоснабжения новых газопроводов.

А в Шамахинском районе запланированы ремонтные работы на газопроводе, обеспечивающим «голубым топливом» село Чухурюрд, поэтому газоснабжение ряда сел района временно приостановлено.

Как заявили на «Горячей линии» «Азеригаз», перебои в газоснабжении группы абонентов в Шеки будут продолжаться всего несколько дней.

Однако руководитель Союза потребителей Эюб Гусейнов считает, что действия Производственного объединения «Азеригаз» нарушают права граждан. «Согласно Закону «О защите прав потребителей» Азербайджанской Республики, естественный монополист должен беспрерывно обеспечивать потребителей своей продукцией. И потребителей вовсе не интересует, почему и по какой причине монополист не смог выполнить свои обязательства. Группа абонентов, проживающих в Шеки, вовсе не должна снабжаться газом с перебоями, только потому, что ПО «Азеригаз» решило присоединить к источнику газоснабжения новые газопроводы», — сказал Эюб Гусейнов.

Действительно, в статье 8 Закона Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», на который ссылается Э.Гусейнов, так и написано: хозяйственный субъект, занимающий доминирующее положение на рынке, должен организовывать свою хозяйственную деятельность так, чтобы потребности населения удовлетворялись надлежащим образом и беспрерывно.

«Нам самим невыгодно снабжать газом группу абонентов в городе Шеки с перебоями. Ведь часть оставшегося газа мы вынуждены просто пускать на воздух», — сообщил пресс- секретарь производственного объединения «Азеригаз» Джейхун Сафаров.

Как отметил пресс- секретарь, сегодня в Азербайджане большая часть газопроводов осталась еще с советских времен и была проложена в 70 – е годы прошлого века.

«Для непрерывного обеспечения потребителей газом нужно создавать альтернативную сеть газопроводов. А для ее создания, согласно проведенным подсчетам, необходимо около 5 миллиардов долларов», — отметил Джейхун Сафаров.