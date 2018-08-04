«Азерэнержи»: предотвращен сбой в подаче электроэнергии

В ночь с третьего на четвертое августа в селе Гараязы Гекчайского района, на территории которого расположена одна из частей охранной зоны линий электропередачи Абшерон и Абшерон-2, произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азерэнержи», эти линии играют важную роль в обеспечении безопасного функционирования энергосистемы .

Отмечается, что перебоев в энергоснабжении удалось избежать благодаря оперативным действиям Центрального диспетчерского центра ОАО.

Тем не менее, подчеркивается в сообщении, подобные происшествия наносят ущерб энергетической инфраструктуре, нарушают устойчивость системы, приводят к нежелательным последствиям.

В связи с этим ОАО «Азерэнержи» обращается к гражданам с просьбой быть более внимательными, а также проявить гражданскую позицию, принимая непосредственное участие в охране объектов энергетической инфраструктуры.

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| 2018-08-04T15:04:24+00:00 4 августа 2018, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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