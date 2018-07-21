«Азерэнержи» об аварии минувшей ночью

«21 июля в 22:20 на территории бакинского поселка Ахмедлы по неизвестным причинам на высоковольных линиях электропередач — 1 и 2 линия «8-км» и «Ази Асланова» в одно и то же время произошло короткое замыкание, сопровождавшееся обрывом проводов.

Об этом сообщил глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы, передает Report.az.

По словам Я.Бабанлы, в результате этого, в период времени, потраченного на проведение оперативных мер по переходу на запасной источник питания небольшой части потребителей Низаминского и Хатаинского районов, образовалась необходимость в ограниченной подаче электроэнергии.

«Нехватки в обеспечении электроэнергией Баку не наблюдалось. В то же время заявляем, что информация об остановке электростанции «Шимал» в поселке Мардакян не соответствует действительности», — отметил он.

Следует отметить, что в последние дни в рабочем режиме электростанции «Шимал» не происходило никаких изменений.

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