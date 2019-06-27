Азербайджану рекомендуют в кратчайшие сроки завершить приватизацию МБА

«Мы рекомендуем правительству завершить приватизацию Международного банка Азербайджана (МБА) в кратчайшие сроки».

Как сообщает Report, об этом заявила новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса.

Она также отметил, что организация поддерживает шаги правительства: «Приватизация государственного банка — непростое дело для любого государства. В настоящее время оздоровление и приватизация МБА осуществляется при поддержке международных экспертов, и мы поддерживаем это. Завершение этого дела будет способствовать укреплению конкурентной среды в банковском секторе».

| 2019-06-27T17:07:58+00:00 27 июня 2019, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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