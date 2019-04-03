Азербайджану придется жить без иранской картошки и лука

В первых числах апреля Иран прекращает экспорт лука и картофеля в Азербайджан. Запрет вводится для регулирования цен на местном рынке, аргументировал прекращение поставок замминистра промышленности и торговли Ирана Аббас Губади.

Из выступления замминистра этой страны выяснилось, что прекратить вывоз картофеля и лука вынудил дефицит. Экспорт лука в соседние страны, в частности, в Ирак, привел к его подорожанию внутри страны, сообщил чиновник, отметив, что Комитет по регулированию рынка принял решение, наряду с луком, запретить и экспорт картофеля. В этой связи отмечается, что последнее время килограмма лука в Иране превысил 3 доллара. Другой причиной подорожания лука указывают обильные осадки в провинциях Хузестан и Кирман, препятствующие сбору урожая.

Минсельхоз Азербайджана никак не комментирует последствия исчезновения иранского лука и картофеля для местного рынка. И, несмотря на заявления профильного ведомства, что производство «второго хлеба» налажено в нашей стране даже в избытке, запрет на иранский импорт создает напряженность, поскольку соседняя страна является ведущим поставщиком картофеля в Азербайджан.

Ведь если взглянуть на статистику прошлого года, из Ирана было импортировано 54,88 тыс. тонн картофеля на сумму $10 млн. 320,95 тыс. Объемы иранского импорта почти в четыре раза превышают турецкий — 10,574 тыс. тонн картофеля на сумму $2 млн. 643,79 тыс. по итогам минувшего года. Иран и Турция — ведущие поставщики этого корнеплода в Азербайджан. Определенное место в структуре прошлогоднего импорта занимает Грузия — 25,02 тыс. тонн на $5 млн. 514,15 тыс.

На этом фоне достаточно странно прозвучало заявление министра сельского хозяйства Инама Керимова. Глава профильного ведомства сообщил, что производство картофеля в Азербайджане почти вдвое превышает потребности страны. Примечательно, что в сентябре прошлого года Керимов заявлял о 900 тыс. тоннах собранного урожая. При этом по данным Госкомстата на январь прошлого года, производство картофеля составило 898,9 тыс. тонн (спад на 1,6%).

Но и это не главное. Ведь если верить чиновнику и внутреннее производство «второго хлеба» действительно двукратно превосходит потребление, чем тогда объяснить стойкие позиции импорта этого продукта на десятки миллионов манатов из Ирана, Турции и Грузии? И насколько оправданы заявления главы Минсельхоза о внутренней потребности страны? С его слов получается, что для внутренних нужд нам достаточно 450 тыс. тонн картофеля…

Тем временем по свидетельству эксперта по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, Азербайджан обеспечивает себя картофелем лишь частично, при этом ежегодная потребность страны в этом корнеплоде приближается к полутора миллионам тонн. Потребности растут, а производство падает. К примеру, еще десять лет назад с полей страны было собрано свыше миллиона тонн урожая, однако по итогам поддержки фермеров и реализации государственных программ производство «второго хлеба» в прошлом году еле дотянуло до 900 тыс. тонн.

Определенная часть собранного урожая идет на посевы и корма, а пищевая потребность страны на уровне 1,2 млн. тонн не покрывается местным производством. Урожайность этой культуры в стране невысокая, и соответственно, цены выше, чем в соседних странах. При таком раскладе стойкая зависимость от внешних поставок картофеля становится понятной. Но не приведет ли дефицит картофеля в Иране к росту цен на местных рынках?

Со слов агрария, наша страна импортирует из-за рубежа до 200 тысяч тонн картофеля в год и это серьезная цифра. Почти половина этого объема приходит из России, до 33 процентов — из Ирана, процентов 10 — из Грузии, далее идут Беларусь, Турция, Пакистан и другие страны, среди которых даже Нидерланды. С этой точки зрения, запрет на ввоз иранского картофеля можно заменить поставками из прочих стран.

По свидетельству Магеррамова, импортеры сильно завышают цены. Так, килограмм картофеля, приобретаемый в Турции и Иране за 5-10 гяпиков, предлагается на местном рынке за 70-80 гяпиков. Цена картофеля на местных рынках к весне колеблется в пределах маната за килограмм. Лук также подорожал и в Азербайджане. В настоящее время килограмм репчатого лука на внутреннем рынке продается за 1,3-1,5 маната, то есть примерно вдвое дороже, чем в среднем по сезону.