Азербайджану и Украине пора преодолеть «нефтегазоцентризм» отношений

Приход Владимира Зеленского к власти в Украине – означает полную перезагрузку политической системы этой страны. Пока никто не знает, как новый президент страны будет выстраивать международные отношения в условиях противостояния с Россией, да и сам он пока на этот счет ничего не говорил.

Тем не менее, Россия «поздравила» нового президента Украины тем, что полностью перестала продавать этой стране нефть. Вокруг Украины нет страны, которая может предоставить этой стране горючее. В этом смысле для Киева возрастает роль Баку. О том, как будут развиваться отношения между Украиной и Азербайджаном при новом президенте, рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Полтораков.

— Как Вы считаете, что даст приход нового президента Украины двухсторонним отношениям с Азербайджаном?

— На данный момент команда В.Зеленского еще не озвучила четко и внятно своих внешнеполитических приоритетов. Однако можно предварительно прогнозировать, что принципиальных изменений в подходах к отношениям с пространством СНГ у новой команды в ближайшее время ожидать не стоит.

Это объясняется, прежде всего, внутренними сложностями формирования «команды Зеленского», в частности, тем, что такие ее ключевые фигуры как потенциальный глава МИД должны пройти процедуру утверждения Парламентом. При этом, в силу общеполитических настроений, где доминирует акцент на европейскую и евроатлантическую интеграцию, развитие отношений со странами СНГ отходит на второй план. В силу этого, с одной стороны — серьезных «прорывов» на украинско-азербайджанском направлении ожидать не стоит; с другой стороны – ничто серьезно не может помешать общему развитию наших отношений, традиционно демонстрирующих позитивную динамику.

— Россия ввела санкции против Украины на продажу нефти. Можно ли сказать, что Азербайджан станет главным поставщиком нефти для украинских НПЗ, и это станет фактором сближения между странами?

— По данным 2018 г. в Украину из Азербайджана поступило нефти на $ 407,104 млн, из Ирана – на $ 14,538 млн, из Алжира – на $ 7,176 млн, из других стран – на $ 2,917 млн. В силу этого российские нефтяные санкции против Украины носят преимущественно внешне демонстративный, в чем-то даже символический характер. Азербайджан фактически уже давно является ключевым поставщиком нефти для Украины, проявляя себя предсказуемым и надежным партнером. И пока что нет никаких предпосылок для изменения такового видения ситуации. Однако нашим странам уже давно пора преодолеть некоторый «нефтегазоцентризм» наших торгово-экономических отношений, активизируя, в частности, развитие военного и военно-технического сотрудничества. Тем более, что внутреннего потенциала «оборонок» наших стран для этого более чем достаточно.

— Ожидают ли в Киеве снижения напряженности в отношениях Украины и России и в целом на постсоветском пространстве?

— Как видится, внутреннее напряжение на постсоветском пространстве в последнее десятилетие отнюдь не слабеет – оно лишь приобретает новые формы и, в определенной степени, новые измерения. Показательна, в частности, цепь событий в Грузии (2008), Украине (2014), Армении (2018) – и их крайне критическая интерпретация Россией, нашедшая свое отображение в принципиально значимых доктринах и стратегиях Москвы.

Кремль принципиально не готов смириться с тем, что такие страны как Украина, Грузия и Молдова, а в перспективе – и не только они, «дрейфуют» в сторону Запада, амбициозно претендуя на членство в НАТО и ЕС. И именно такое проблемное восприятие «геостратегической действительности» является принципиально значимым фактором повышения напряженности на пост-советском пространстве, давно осмысливаемом в терминах «мировой гибридной войны».