Азербайджанцы занимают второе место по количеству посетивших Грузию иностранцев

В прошлом месяце статистика посетивших Грузию из Азербайджана лиц составила 99 073 человека.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении статистика посетивших соседнюю страну граждан Азербайджана выросла на 436 человек или 0,4%.

Азербайджан занимает второе после России (113 138 человек) место по количеству посетивших Грузию в мае иностранцев.

В течение января-мая этого года статистика посетивших Грузию из Азербайджана составила 497 937 человек, что на 12 204 человек или 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Азербайджан занимает второе место по числу посетивших Грузию иностранцев за первые 5 месяцев 2019 года. На первом месте Россия -539 432человек.