Азербайджанцы в составе хора ТЮРКСОЙ выступили на Балканах

Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ с успехом завершил выступления по Европе и балканским странам. Молодые таланты Азербайджана Тамилла Ахадова, Интигам Аллахвердиев, Камилла Гейдарова, Дилара Махмудова и Ульвия Мастанова, в составе молодежного хора, достойно представили свою страну и продемонстрировали музыкальную культуру и традиционные песни азербайджанского народа, сообщает Trend Life.

В исполнении хора любители музыки услышали такие известные азербайджанские произведения, как «Не бахырсан» и «Дагларда чичек».

Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Татарстана (Россия), провел 10-дневное турне по городам Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Молодежному камерному хору ТЮРКСОЙ, сформировавшему свой репертуар в этом году в основном из шедевров хоровых песен и произведений современных композиторов тюркских стран, с благодарностью и восхищением рукоплескали любители музыки Пловдива, Нови-Пазара, Будвы, Цетине, Дубровника и Трогира.

| 2019-08-02T18:18:34+00:00 2 августа 2019, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss