Азербайджанцы в составе хора ТЮРКСОЙ выступили на Балканах

Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ с успехом завершил выступления по Европе и балканским странам. Молодые таланты Азербайджана Тамилла Ахадова, Интигам Аллахвердиев, Камилла Гейдарова, Дилара Махмудова и Ульвия Мастанова, в составе молодежного хора, достойно представили свою страну и продемонстрировали музыкальную культуру и традиционные песни азербайджанского народа, сообщает Trend Life.

В исполнении хора любители музыки услышали такие известные азербайджанские произведения, как «Не бахырсан» и «Дагларда чичек».

Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Татарстана (Россия), провел 10-дневное турне по городам Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Молодежному камерному хору ТЮРКСОЙ, сформировавшему свой репертуар в этом году в основном из шедевров хоровых песен и произведений современных композиторов тюркских стран, с благодарностью и восхищением рукоплескали любители музыки Пловдива, Нови-Пазара, Будвы, Цетине, Дубровника и Трогира.