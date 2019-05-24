Азербайджанцы стали больше есть и больше пить?

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал 518,704 тыс. тонн пшеницы на сумму 117,08 тыс. долларов. Объемы импорта в годовом сравнении возросли на 111,862 тыс. тонн (27,5%), стоимость — на 46,109 млн. долларов (65%)», — говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенного 22 мая 2019 года .

Как заявил «Зеркалу» эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли, согласно официальной статистике в 2018 году производство пшеницы в Азербайджане выросло на 13% по сравнению с 2019 годом.

«Поэтому импорт пшеницы в нашу страну должен был уменьшиться. Однако согласно информации Государственного таможенного комитета импорт пшеницы не только не уменьшился, а наоборот вырос на 27%. Это доказывает, что официальная статистика не отражает реальную ситуацию и не соответствует действительности», — считает Вахид Магеррамли.

Как заявили Зеркало в пресс- службе Министерства сельского хозяйства, в Азербайджане производится около 3 миллионов тонн пшеницы. «Большая часть этого зерна по различным субъективным и объективным причинам используется лишь в качестве корма для животных.

Именно в этой сфере и наблюдался рост в 13 %.

А импортируемая в страну пшеница используется в основном для изготовления муки. Кстати, часть этой пшеницы используется для изготовления алкогольных напитков», — сказал сотрудник пресс-службы Ниджат Насирли.

Вахид Магеррамов не согласен с мнением представителя пресс- службы Минсельхоза.

«Если бы производство пшеницы, используемой для прикорма скота, действительно выросло на 13%, это неизбежно привело бы росту производства мясной и молочной продукции. Но этого не произошло. Одновременно с импортом продовольственного зерна также увеличился импорт и молока. Это означает, что информация о росте производства пшеницы на 13% не соответствует действительности», — считает эксперт. Он также прокомментировал высказывания Ниджата Насирли о том, что для изготовления муки и алкогольной продукции в основном используется импортируемое в страну продовольственное зерно.

«Согласно сообщению Государственного таможенного комитета, объемы импорта пшеницы выросли в годовом сравнении на 27,5%. Выходит, что азербайджанцы, стали больше есть и больше пить?», — задается вопросом Вахид Магеррамов.