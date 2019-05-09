Азербайджанцы приближали «День Победы» как могли

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Берлине Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Германии Вильгельм Кейтель подписал акт о капитуляции Германии, который был принят странами союзниками – СССР, Великобританией, США и Францией.

После окончания II мировой войны большинство европейских стран, а также США, Канада и Австралия, отмечают 8 мая как День Победы.

В СССР и в странах социалистического лагеря День Победы отмечался 9 мая.

Руководство СССР объясняло это тем, что акт о капитуляции был подписан в ночь с 8 на 9 мая, в 00.43 по московскому времени, то есть в Москве фактически уже было 9 мая.

Победа над Германией стала возможной благодаря единству всех народов, входящих в состав СССР.

Немалую роль в приближении победы сыграл и азербайджанский народ. Богатство Азербайджана, особенно его нефтяные запасы, стратегически выгодное положение между Востоком и Западом привлекало внимание фашистов. Гитлер назвал план нападения на Кавказ «Эдельвейсом». Согласно этому плану Баку должен был быть захвачен 25 сентября 1941 года.

Только в первые дни войны более 40 тысяч азербайджанцев подали заявления в военные комиссариаты об отправке на фронт.

127 выходцев из Азербайджана получили высшую награду страны – звание Героя Советского Союза. 170 тысяч солдат и офицеров были удостоены орденов и медалей СССР.

С первых дней войны все бакинские предприятия переводятся на военный режим с 12-часовым рабочим днём без выходных и отпусков. Заводы нефтяного машиностроения переключаются на производство боеприпасов и вооружений для фронта.

В целом за годы войны было добыто 75 млн. тонн нефти, что составило три четверти всей добываемой советской нефти.

В составе советской армии воевали три дивизии, большую часть личного состава которых составляли азербайджанцы. Это 77-я Симферопольская, 223-я Белградская, 416-я Таганрогская стрелковые дивизии.

Со школьной скамьи каждый помнит имена сержантов Егорова и Кантарии, которые водрузили знамя Победы над Рейхстагом.

Обоим было присвоено звание Героя Советского Союза. Про них были написаны книги, сняты фильмы. Их подвиг был описан в учебниках по истории.

Но про то, что утром 2 мая 1945 года группа бойцов дивизии под руководством лейтенанта Рашида Меджидова водрузила Красное Знамя над Бранденбургскими воротами, знают немногие.

Каждый год накануне 9 мая разгораются споры: надо ли отмечать День Победы?

Конечно, надо. Это часть нашей истории. Нет такого дома, такой семьи, которая не расскажет о своих предках, участвовавших в этой войне. Наши отцы и деды, не задумываясь, шли на фронт с одной лишь целью – защитить свою Родину. К сожалению, «очевидцев» тех дней становится все меньше, и мы, скорее всего, последнее поколение, которое их видит живыми. Очень важно сохранить память о тех людях, которые подарили нам Победу и спустя десятилетия помнить их, гордиться ими и благодарить за Победу.

Слава героям! Слава ветеранам! С Днем Победы!