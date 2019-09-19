Азербайджанцы обратились к премьер-министру Грузии

Азербайджанцы Грузии подготовили обращение к премьер-министру страны Георгию Гахария.

Как сообщает грузинское бюро Report, в обращении выражается просьба учредить в Грузии вуз по подготовке азербайджаноязычных кадров.

В обращении говорится, что согласно образовательному законодательству Грузии, как представители этнических меньшинств, проживающие в стране азербайджанцы имеют право обучаться на родном языке.

Отмечается, что подготавливаемые в вузе кадры смогут в дальнейшем преподавать в азербайджаноязычных школах, некоторые продолжат учебу в магистратуре и докторантуре, а в дальнейшем займутся в университете педагогической деятельностью.

В обращении предлагается создать в вузе факультеты бизнеса, права, социальных наук, а также вести обучение на грузинском и английском языках.

Авторы обращения заявили о желании назвать вуз именем родившегося в Тбилиси Наримана Нариманова, ставшего «Символом дружбы» между азербайджанским и грузинским народами.