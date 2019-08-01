Азербайджанцы не верят в инфляцию?

Под занавес месяца прошло расширенное заседание правительства во главе с премьер-министром Новрузом Мамедовым, а после этого главы государственных ведомств собрались на совещании при главе государства, где обсудили ряд социально-экономических вопросов.

Как и следовало ожидать, в ключе заявлений чиновников были именно успехи, достигнутые благодаря преобразованиям последних лет и направленной социальной политике. И хотя прошедшие совещания были в целом стандартны, отдельные заявления выступивших здесь государственных чиновников вызвали особый социальный интерес и продолжают обсуждаться в местном экономическом сообществе.

Не утихает общественный резонанс, вызванный выступлением главы Центробанка Эльмана Рустамова, сообщившего, что 98% населения не верят в рост цен до конца года. «Инфляционные ожидания играют очень важную роль в управлении инфляцией. Мы совместно с Государственным комитетом статистики провели опросы в более чем 4000 домашних хозяйств. В целом число людей, ожидающих ускорения инфляции к концу года, составляет 2 процента. То есть 98% населения не верят, что она будет расти до конца года», — сообщил главный банкир и добавил, что вера в макроэкономическую стабильность у деловых кругов достаточно высока.

Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли не скрывает своего удивления приведенной статистикой. Эксперту импонирует формат совещания правительства, короткие выступления присутствующих, выносивших на обсуждение иные проблемы, однако отдельные цифры вызывают негодование. «Озвученный главой Центробанка процент позитивно настроенных граждан взят с потолка, — сказал Джафарли. – Рустамов информирует, что 98% граждан не имеют инфляционных ожиданий, тогда как на деле самым тяжелым бременем для массы граждан является именно инфляция. Цены растут, а осенью ожидается новый виток подорожания. На этом фоне Э.Рустамов преподносит нам статистику в стиле незамутненного позитива Северной Кореи».

Внимание экономиста также привлекли данные министра экономики Шахина Мустафаева, заявившего, что в создание индустриальных парков инвестировано 5 млрд. 700 млн. манатов и в результате этих инвестиций открылось 11 тыс. рабочих мест. «Получается, что появление одного рабочего места обходится в полмиллиона манатов? Но чем обосновано создание столь дорогих рабочих мест? Сколько платят в бюджет резиденты этих парков в виде налогов и других платежей? Государственные чиновники играют цифрами, но подсчеты так не ведутся. Каждая цифра должна иметь экономическое обоснование».

Между тем председатель Движения за демократию и благоденствие Губад Ибадоглу отметил, что ожидал более широкого обсуждения результатов шести месяцев этого года, а короткое событие в узком кругу вызвало немало вопросов и недоумение по поводу отдельных заявлений чиновников. «Согласно заявлению министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева, свою удовлетворенность выразили 94% населения, а глава Центробанка Эльман Рустамов сообщает, что 98% населения чужды инфляционные ожидания. Скажите, как вам живется? Как ощущаете ценовой рост, не ждете ли нового подорожания?», — обратился экономист к подписчикам в социальной сети Facebook.