Азербайджанцы Грузии будут сдавать экзамен по профобразованию на родном языке

С сегодняшнего дня в Грузии стартовала регистрация для желающих получить профессиональное образование.

Процесс регистрации продлится до 15 октября.

Жители всех регионов Грузии получат возможность учиться по желаемой профспециальности за счет государства.

Регистрация для желающих поступить в профессионально-технические училища будет производиться онлайн на сайте www.vet.emis.ge и в местных ресурсных центрах.

Абитуриентов ожидают тестовые экзамены. Представители национальных меньшинств, являющиеся гражданами Грузии, смогут сдавать экзамены на азербайджанском, армянском и русском языках. Грузинский язык будет преподаваться представителям нацменьшинств, принятым в профучилища.

Количество программ профессиональной подготовки в области сельского хозяйства, туризма, железнодорожного транспорта и информационных технологий увеличилось в этом году в соседней стране. В процессе участвуют более 50 частных компаний.