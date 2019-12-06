Азербайджанцы-граждане Грузии будут учиться в вузах Азербайджана бесплатно

Правительство Азербайджана выделило квоту для азербайджанцев-граждан Грузии на образование по педагогическим специальностям в вузах Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

С 2020-2021 учебного года являющиеся гражданами Грузии азербайджанцы будут учиться в вузах Азербайджана на бесплатной основе: «Правительством Азербайджана уже определена квота. В связи с этим и для решения вопросов по обеспечению в дальнейшем этих педагогов работой в азербайджаноязычных школах Грузии планируются переговоры между министерствами образования Азербайджана и Грузии. Будут определены механизмы для заполнения данной квоты в очередном учебном году».

| 2019-12-06T13:18:39+00:00 6 декабря 2019, 14:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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