Азербайджанскому футболу и Гвардиола не поможет…

Помню, ровно 18 лет тому назад, в июне 2001-го под руководством Игоря Пономарева сборная Азербайджана разобралась в Баку со словаками за счет голов Вадима Васильева и Заура Тагизаде.

Эта победа нанесла удар по мечте Словакии оказаться на ЧМ-2002, и вывела туда Турцию, в итоге завоевавшую бронзу мундиаля. Матч со словаками выиграл Заур Тагизаде. Тогда мы были детьми и еще верили и надеялись на светлое будущее азербайджанского футбола, и не только футбола, но и в целом страны.

С того момента прошло ровно 18 лет. Азербайджан и Словакия вновь встретились в квалификации отборочного тура, но уже за выход ЕВРО-2020. И что мы видим? Отмечу, я не спортивный обозреватель, но я люблю футбол, а потому постараюсь написать то, что наболело у каждого азербайджанца, который интересуется футболом.

Словакия и Азербайджан имели примерно равные отметки развития национальных сборных. И Братислава и Баку приобрели независимость, Словакия стала независимой после распада соцлагеря в Восточной Европе в 1993 году, а, Азербайджан стал независимым 2 года ранее. Поэтому стартовые отметки обоих государств были почти равными. И поэтому стоит задуматься, проанализировать и сравнить уровень развития футбола в двух странах.

Думаю, результат говорит сам за себя 1-5 в пользу словаков, это ли не показатель, что футбол в Словакии после проигрыша в Баку в 2001 году, развивался.

Начнем по порядку, основой основ являются футбольные академии разных футбольных клубов национального первенства. Без развития детского футбола, говорить о данном виде спорта априори неверно. Азербайджанские футбольные клубы, как и многое другое, «висят» на шее госбюджета, или тех или иных министерств и ведомств, руководителями которых являются олигархи-чиновники.

Футбольная ассоциация подконтрольна SOCAR и ключевую роль в развитии футбола играет госнефтефонд, руководитель АФФА является декоративным менеджером, который одного за другим меняет тренеров в национальной сборной. Сказать, что Эльхан Мамедов ничего не смыслит в футболе, нет, разбирается, но реформировать пагубную дотационную систему он никогда не собирался.

Во всем мире принято, что, футбольные клубы – это предприятия, которые платят огромные налоги. Сегодня доходы «Реал» Мадрид и «Барселоны» сопоставимы с доходами всего реального сектора азербайджанской экономики. Рецепт развития европейского футбола прост: они просто убрали дотации с клубов и дали возможность частным инвесторам, клубам заниматься этим делом, ставя во главу угла финансовую прибыль. Естественно, в этом деле национальные ассоциации не оставляли инвесторов наедине со всеми вытекающими проблемами и участвовали в финансовой помощи, выделяемой со стороны государства на развитие спорта и футбола, в частности.

Азербайджанская премьер-лига доходила и до 20 клубов. В разные времена в высшей лиге играли представители многих регионов. Сегодня у нас играет 8 клубов, из которых 5 представляют столицу. Таких клубов как гянджинский «Кяпяз», «Шемкир», «Хазар Лянкяран», «Кярван», «Интер», «Бакы», «Симург», «Стандарт», «Туран» больше не существуют, хотя все они в разные времена становились чемпионами, не стало их патронов на ведомственном посте, не стало и клубов. А ведь на них выделялись огромные средства, создавались под них базы, где это все? Канули в лету, никто не знает.

Теперь же национальный чемпионат переживает трагикомичный период, практически идет конкуренция между «Азерсуном» (спонсор ФК «Карабах», монополист пищевого рынка Азербайджана) и SOCAR (спонсор ФК «Нефтчи»). О каком развитии футбола может идти речь? Не пора ли эти футбольные клубы оставить в покое и дать им самим развиваться как бизнес проекты?

Для начала можно им выделить льготные кредиты, снять с них налоговое бремя, пусть частный сектор сам развивает азербайджанский футбол с ориентиром на высокую прибыльность. Кстати, это поможет убрать и кумовство в футболе, и клубы больше не будут вынуждены прислушиваться к дяденькам из высоких кресел, которые хотят видеть своего родственничка в основном составе.

Допустим, данная модель очень болезненная, сложная и не факт, что в первые же годы из этого что-то получится. Поскольку на рынке еще нет организаций, которые понимают, как работать с подобными проектами, и как совмещать спорт с финансовыми интересами. Но такие организации появятся, и когда их будет в стране 3-4, то уже национальный футбол заиграет в совсем другой футбол.

Но даже в таких условиях и с дотациями можно достичь максимальных успехов, если правильно поставить работу, чего не сделал Эльхан Мамедов. В условиях, когда собственная традиция развития футбола и его школ слаба, нужно просто отдавать футбольные клубы и академии иностранцам. Например, отдать футбольный клуб «Кяпяз» под полный контроль голландцам, «Нефтчи» испанцам, «Хязяр Лянкяран» итальянцам, «Интер» англичанам, и все это под финансирование государства, и потом думать о тренере национальной сборной. Не надо надеяться, что Карлос Альберто, Берти Фогтс, Роберт Просинечки, Гурбан Гурбанов, Никола Юрчевич сотворят чудо, его не будет. Не будет, даже если позвать Пепа Гвардиолу.

Самое время спросить: а ставит ли АФФА и SOCAR реальную цель развивать азербайджанский футбол? Или это все имитация для распила госсредств?