Азербайджанского журналиста могут депортировать из России

Названа причина задержания сотрудниками российских правоохранительных органов азербайджанского журналиста Фуада Аббасова.

В заявлении российскому бюро Report его адвокат Азер Рафиев сказал, что временный вид на жительство Ф.Аббасова в Российской Федерации был аннулирован.

«Суд принял решение, что он должен покинуть территорию России в течение десяти дней. Однако, Фуад Аббасов не выехал из страны и по этой причине был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В случае осуществления некоторых процедур, завтра, 24 мая, Фуад Аббасов может быть депортирован в Азербайджан», — отметил он.

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс был завершен 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.