Азербайджанского журналиста депортируют из России

Российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве.

Журналист депортируется из России, пишет Report.

Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс был завершен 17 мая.

18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.