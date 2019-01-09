Азербайджанское Каспийское морское пароходство предупредило суда в связи с ухудшением погоды

В связи с ухудшением погоды, ожидаемой во второй половине сегодняшнего дня и до завтрашнего полудня, предупреждены все плавающие в Каспийском море суда флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), сообщает в среду Trend со ссылкой на пароходство.

В предупреждении говорится, что в связи с ухудшением погоды в вышеуказанное время на судах должны быть предприняты упреждающие меры безопасности, и обеспечено прибытие судов в безопасные места.

В дни, когда будет наблюдаться сильный ветер, капитанам и старшим механикам судов, ставших на якорь в портах, поручено обязательно находиться на корабле, и обеспечить безопасную стоянку судов.

Также, суда, которые собираются в рейс, или находятся в плавании, должны учесть ухудшающие погодные условия, и заранее спланировать отправку в убежища.

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| 2019-01-09T15:44:30+00:00 9 января 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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