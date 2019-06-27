Азербайджанским туркомпаниям будет предложено страхование

В Азербайджане туристическим компаниям, включенным в государственный реестр, будет предложено страхование.

Об этом передает Trend со ссылкой на руководителя аппарата Госагентства по туризму Кянана Гасымова.

По его словам, застрахованные компании будут находиться в реестре выше незастрахованных, а также будут отображены в разделе соответствующей категории.

Сотрудник агентства добавил, что страхование туристических компаний не будет обязательным:

«Застрахованные туристические компании будут более востребованы туристами. По этой причине, постепенно и другие туристические компании также заинтересуются страхованием. На данный момент наряду с формированием реестра и внедрением страхования туристических компаний, идет создание страхового фонда. Я думаю, в целом, процесс завершится к концу года. В настоящее время выясняется, насколько рынок способен обеспечивать такие услуги», — подытожил он.

| 2019-06-27T15:58:58+00:00 27 июня 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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