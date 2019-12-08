Азербайджанский тяжелоатлет выиграл юношеское ЕВРО

В Эйлате (Израиль) проходит первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 15 и 17 лет.

Как сообщает azerisport.com, во второй день чемпионата на помост вышли еще два представителя сборной Азербайджана.

Эльшан Мамедов, который выступал среди 15-летних спортсменов, занял первое место в 61 кг. В сумме двоеборья он поднял 235 кг (106 кг + 129 кг). Это вторая победа Мамедова на юношеском ЕВРО.

Отметим, что Мамедов также завоевал серебро в рывке и бронзу в толчке.

Еще один 15-летний атлет сборной — Гасым Исмайлов (55 кг) стал шестым, подняв в сумме двоеборья 185 кг (83 кг + 102 кг). (АААФ)