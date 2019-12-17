Азербайджанский танцор завоевал Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Art Star»

В Казани состоялся Международный конкурс-фестиваль «Art Star». Азербайджан на этом событии представил известный танцор, обладатель национальной премии Азербайджана, выпускник Бакинской Академии хореографии, победитель и обладатель Гран-При Международных и Всероссийских конкурсов Фарид Казаков, который исполнил страстное танго на музыку Mervyn Warren — Mary and Steves Tango. Яркий образ, запоминающийся костюм, буря эмоций, хорошая техника, сделали своё дело! Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Art Star» достался Азербайджану!

Также, номер Фарида Казакова был отобран жюри на участие в гала-концерте конкурса.

«Я очень благодарен своему педагогу Римме Искендеровой за то, что ещё несколько лет назад, перед выпуском из Бакинской Академии хореографии она поставила мне этот номер и мы сшили этот костюм в театре. Я давно хотел выступить с ним на хорошей площадке и решил это сделать именно в Казани! Я считаю, что уходящий год нужно проводить красиво и ярко, подарив всем моим зрителям и почитателям моего творчества такой подарок. Хочу сказать, что уходящий год стал для меня очень успешным и наполненным большим количеством приятных неожиданностей, наград и достижений. Несколько недель назад, в Баку прошла ежегодная престижная премия «Trend of the Year 2019», которая выявляла самых успешных людей Азербайджана в различных сферах деятельности. Я был очень рад, когда мне сообщили о том, что я вошёл в список этих людей и мне присудили премию как самому успешному танцору Азербайджана в 2019 году», — прокомментировал Фарид Казаков свой успех в интервью #.

Танцор напомнил, что 21 декабря в Москве пройдёт премьера его спектакля «Щелкунчик», в котором он дебютирует в качестве режиссёра и хореографа-постановщика. А 7 января в Центре современного искусства Yarat он представит моноспектакль «Энуэмент», постановку которого осуществил российский режиссёр Луиза Air.