Азербайджанский танцор Фарид Казаков со скандалом покинул проект Волочковой: «Она ругалась матом и оголялась» — эксклюзивное интервью

Известный азербайджанский танцор Фарид Казаков отказался от участия в проекте Анастасии Волочковой.

Как сообщалось в # ранее, победитель международных конкурсов был лично приглашен Волочковой для участия в ее новом проекте «Балерина в Зазеркалье Цирка». Однако, большим планам сотрудничества свершиться не удалось, и, как оказалось, по причинам весьма шокирующим.

В эксклюзивном интервью # Фарид Казаков заявил, что знакомство с Анастасией Волочковой стало для него «большим разочарованием», подчеркнув, что в его лице она увидела конкурента.

Также танцор удивил откровением: Волочкова появлялась на репетициях спектакля в непристойном виде, не стесняясь оголять свои интимные части тела и ругаться матом.

«Меня часто спрашивали, как проходят репетиции нового спектакля, я же долго оставлял подобные вопросы без ответа. Но теперь, после своего отказа от участия в проекте, я готов рассказать все!», — заявил Ф.Казаков «Зеркало».

Далее приводим рассказ из уст самого танцора: «Наши репетиции начались с начала июля. Поначалу я долго не понимал сути происходящего на площадке, так как не было даже готового сценария. Репетиции проходили в постоянном ожидании начала работы и режиссеров, которые менялись как перчатки. Анастасия постоянно снимала видео и фото для своей страницы в Инстаграмме, что занимало очень много времени.

Остальные артисты просто наблюдали, надеясь, что скоро будет дан старт, и работа все-таки начнется.

Наверное, если бы я не имел опыта работы в различных театрах и не участвовал в процессе создания спектаклей, я бы не стал задумываться об уровне профессионализма создаваемого спектакля и подобранной команды. Такая обстановка царила на площадке долгое время. Ситуацию не изменил и приход режиссера. И лишь за 5 дней до премьеры мы, наконец, начали работать над постановкой. Для меня была подобрана очень интересная роль «Мима-гимнаста» в спектакле. Я пробовал себя в новых амплуа и освоил работу на полотнах в качестве «воздушного гимнаста», на так называемом «цирковом окне», на котором исполнял различные акробатические элементы и трюки.

Для меня, как для каждого артиста было важно проявить себя в новом образе и с достоинством справиться с поставленной задачей. Но стоило только Анастасии Волочковой увидеть первые результаты, как режиссеру было велено убрать все интересные сцены с моим участием.

Анастасия увидела конкурента в моем лице!

Не потерпев подобного, я стал отстаивать данные постановки, на что Волочкова заявила мне дословно следующее:

«В спектакле танцевать должна только я, показывать чудеса гибкости и растяжки! Все остальные этого делать не должны!».

Меня это шокировало, и я незамедлительно отказался участвовать в этом непрофессионализме, делающим из всех остальных артистов «ничего не умеющих неумех»!

Анастасия Волочкова считает, что на шпагат умеет садиться, только она, и нога поднимается на 180 градусов, тоже, только у нее! После отказа от участия в спектакле в мой адрес посыпалась куча нелицеприятных высказываний, содержащих ненормативную лексику.

Для участия в спектакле были также привлечены мои ученики, воспитанники Международной Академии гимнастики, акробатики и танца SanSara, где я являюсь главным тренером.

Они играли роли «маленьких балерин», мечтающих оказаться в зазеркалье цирка. Также, одну из главных ролей — «Птицу Феникса» исполняла Диана Цуркан, моя ученица и гордость нашей академии. Отказавшись от участия в спектакле, я продолжал ездить на репетиции со своими ученицами, не желая оставлять их одних.

Каково было мое удивление, когда я наблюдал за поведением Волочковой перед юными артистами. Она вела себя крайне некультурно, постоянно появляясь в «неглиже», оголяя интимные части тела, ругалась и оскорбляла детей!

Воспитанники нашей Академии являются неоднократными лауреатами международных и всероссийских конкурсов, с честью представляющие свою страну зарубежом.

Видя потенциал и возможности детей, Волочкова вновь привычным для нее образом, попросила режиссера спектакля убрать все номера детей, где они демонстрируют свои возможности, поставив их в качестве антуража по бокам сцены.

Для нас с директором нашей академии Ириной Цуркан это стало последней каплей терпения. Мы приняли решение отказаться от участия в спектакле, забрали детей и покинули этот проект!

Хочу сказать, что для меня личное знакомство с Анастасией Волочковой стало большим разочарованием. По началу все было хорошо. Мы подружись, обнимались и целовались при встрече. Она стала «родным человеком» для всех нас, которого мы пустили в свое сердце.

Я с болью и обидой на душе говорю сейчас обо всем случившемся, так как мне прежде всего жаль детей. Их детские уши услышали столько негатива…

Я очень огорчен тем, что все то, что писали об Анастасии Волочковой оказалось правдой…», — заявил Фарид Казаков.