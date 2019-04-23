Азербайджанский парламент принял новый Закон «О стандартизации»

На пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана вновь вынесен на обсуждение проект закона “О стандартизации”, сообщает во вторник Trend.
Новый закон будет состоять из пяти глав и 26 статей. В нем определяются цели и принципы стандартизации, разработка, прием и применение нормативных документов в этой области, источники финансирования и прочие вопросы.
Отметим, что в прошлом году обсуждение законопроекта уже проводилось, но затем было отложено. На сегодняшнем заседании закон был принят во втором слушании.