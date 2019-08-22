Азербайджанский гобелен попал в «Сады Эдема»

Работа азербайджанского мастера по гобеленам и килиму Семени Шахсувар Гасымзаде “Nar” (Гранат) вызвала большой интерес на выставке «Сады Эдема» (Райский сад в Библии), которая был представлена в древнем австрийском замке Шлосс Нойхаус, расположенным на берегу реки Дунай, сообщает Trend Life.

Для участия в международном проекте, организованным Европейским текстильным советом (ETN), было подано более 450 работ и лишь около 70 из них были выбраны компетентным жюри для экспозиции.

Отметим, что на протяжении около 30 лет мастерица создает гобелены и килимы – настоящие произведения искусства, картины, созданные с помощью нитей, переплетенных в невероятные узоры, орнаменты, композиции и сюжеты. Каждая ее работа обладает своим собственным, исключительным настроением, в каждой из них есть душа. Большинство произведений художницы отражают древнюю культуру, историю Азербайджана – это композиции, посвященные Гобустану, древней части Баку Ичери шехер, Апшерону, селу Хыналыг и гранату, который издавна является символом Азербайджана.