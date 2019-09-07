Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на турнире в Батуми

Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль в грузинском городе Батуми, где состоялся международный турнир по спортивной гимнастике.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, на турнире приняли участие юные члены азербайджанской сборной Агамурад Гахраманов, Сарвар Алиев и Милана Минаковская.

Гахраманов показал наилучший результат на турнике. Таким образом, он, успешно выполнив программу на турнике, завоевал бронзовую медаль.

Член сборной Милана Минаковская выступила в трех финальных этапах. В соревнованиях на разновысоких брусьях она заняла пятое, а на гимнастическом бревне и в вольных упражнениях — шестое место. Согласно очкам многоборья Милана заняла четвертое место.

| 2019-09-07T18:28:41+00:00 7 сентября 2019, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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