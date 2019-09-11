Азербайджанский фотограф показал красоту Карабаха в аэропорту Будапешта

Известный азербайджанский фотограф Айдын Садыхов отправился в Венгрию, где в галерее международного аэропорта Будапешта состоялось открытие его персональной фото выставки. В экспозиции – виды современного Баку и других городов Азербайджана.

В церемонии открытия выставки приняли участие посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, глава аэропорта Рольф Шницелер, дипломаты и деятели культуры. Аэропорт Ференца Листа в Будапеште в год принимает порядка 15 миллионов пассажиров, поэтому, выставка это прежде всего — уникальная возможность познакомить многочисленных иностранцев с туристическим потенциалом страны.

Все подробности Айдын Садыхов раскрыл в интервью корреспонденту #:

— Какие отзывы вы получили из Будапешта?

— Я получил очень большое количество отзывов, все они были восторженные и положительные. Люди с большим интересом знакомились с экспозицией и интересовались нашей страной. Выставка была организована Посольством Азербайджанской республики в Венгрии. Подготовка данного моего проекта заняла ни много ни мало — целый год. В период 2018-2019-х годов я активно путешествовал по историческим достопримечательностям нашей страны, тем самым обновляя и увеличивая свой фотоархив, и готовился к столь важной для меня выставке.

Идея создания этого проекта зародилась у меня еще с периода участия на различных международных фотовыставках, где я отдельными фотографиями знакомил иностранного зрителя с достопримечательностями моего города. Таким образом, с каждой последующей подобной выставкой я осознавал, что наступил момент представить достопримечательности не только нашей столицы, но и других ее регионов.

Пользуясь возможностью, я бы хотел еще раз выразить большую благодарность посольству Азербайджанской Республики в Венгрии, а также руководству международного аэропорта Будапешта в организации и проведении этой замечательной выставки.

— Идея провести выставку в аэропорту принадлежала вам?

— Это была наша совместная идея. Я считаю, что это просто великолепное место проведения данной фотовыставки. Галерея BUD, расположенная между главными терминалами A и B в международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа — просто уникальное место. Поскольку выставка продлится весь сентябрь, то жители столицы Венгрии, а также многочисленные туристы смогут на протяжении этого времени знакомиться с удивительными по своей красоте историческими и современными достопримечательностями нашей страны. Работы были установлены в галерее аэропорта за два дня до официального открытия выставки, и потому, прибыв в Будапешт, я сразу же заметил в аэропорту большую толпу людей, с интересом изучающих и обсуждающих изображенные на фотографиях достопримечательности Азербайджана.

— Какие акценты вы особо подчеркнули в экспозиции?

— В экспозиции есть очень важный момент – мы включили сюда также архивные фотографии Карабаха. Это изображения городов Шуша, Кялбяджар, Аскеран, предоставленные Национальным Архивом Азербайджанской Республики. Представители посольства Азербайджана в Венгрии поведали гостям выставки об оккупации азербайджанских земель армянскими захватчиками и о Нагорно-Карабахском конфликте в целом.

Всего на выставке было представлено 22 фотоработы, на которых изображены достопримечательности Баку, Абшерона, Шеки и Хызы.

Конечно же, представить в 22-х фотографях всю историческую, архитектурную, природную красоту Азербайджана просто невозможно.

Наша страна богата историческим, культурным и природным наследием, а потому отобрать в рамках одной выставки работы определенных достопримечательностей довольно-таки трудно.

По этой причине я решил сформировать финальную версию экспозиции таким образом, чтобы создать своеобразный сочетающий и дополняющий друг — друга «микс», который помог бы иностранным гражданам познакомиться с историческими и культурными ценностями нашей страны.

Главный акцент при создании данной экспозиции я сделал на исторических и современных достопримечательностях, однако, рассказывая через призму фотографии о моей стране, я не мог не представить и ряд особенностей культуры, а также уникальные природные явления.

Так, я поведал гостям различные легенды, связанные с Девичьей Башней, Албанской церковью, Дворцом Шекинских ханов, Крепостью в селении Раманы, и, конечно же, о таинственной Каспийской «Атлантиде».

— Считаете ли вы эту выставку новым этапом в вашем творчестве?

— Я считаю каждую свою проведенную фотовыставку отдельным достижением. Но, конечно же, представление красот и достопримечательностей моей страны на государственном уровне за рубежом в галерее с таким массовым и международным зрительским потоком для меня огромная честь.

— Вы всегда приятно удивляете своих поклонников. Что готовите нового?

— На самом деле планов и проектов на будущее очень много, однако, очень хотелось бы еще более расширить географию своих фоторабот по регионам страны и продолжить знакомить граждан зарубежных стран с историей и культурой моей Родины.