Азербайджанский дзюдоист вернулся в мировую 10-ку

Результат команды Азербайджана по дзюдо, выигравшей одну серебряную и две бронзовые награды на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, нашел свое отражение в обновленном рейтинге Международной Федерации. Призеры соревнования получили значительную прибавку в рейтинге и обосновались на ведущих позициях в табели о рангах.

Добытое в ОАЭ, принесло Эльмару Гасымову (100 кг) 700 зачетных баллов. Это позволило ему подняться сразу на девять ступенек и обосноваться на десятой позиции, потеснив капитана сборной Эльхана Мамедова. Последний занимает тринадцатую строчку, а на двадцать шестой обосновался Зелим Коцоев. Успех в Абу-Даби оказался как нельзя кстати для Э.Гасымова, который в перспективе вновь может вернуться в восьмерку и получить статус сеянного на дальнейших соревнованиях. Лидерство удерживает вице-чемпион мира Варлам Липартелиани из Грузии.

На двенадцатой строчке в классификации остался Мамедали Мехтиев (90 кг). Стоимость бронзы «Большого шлема» была оценена в 500 очков, что позволило ему сохранить прежние позиции и заодно увеличить отрыв от ближайших конкурентов – Акселя Клерже из Франции и грузина Ушанги Маргиани. Последнего, к слову, Мамедали победил по ходу турнира в Абу-Даби. Турал Сафгулиев (90 кг) идет на двадцать четвертом месте, а первое место сохранил чемпион мира Николоз Шеразадишвили.

В Топ-8 удержалась Ирина Киндзерская (+78 кг), примерившая бронзу «Большого шлема». На предстоящих рейтинговых стартах она вновь получит статус сеянной. Ирина всего на 89 очков отстает от бразильянки Беатрис Соузы, так что может ликвидировать его уже на ближайших стартах. Лидером категории является чемпионка мира Сара Асахина из Японии.

В весе до 73 кг оба азербайджанских дзюдоиста ухудшили свои позиции. Бронзовый призер чемпионата мира Хидаят Гейдаров потерял два пункта и обосновался на шестой позиции, а финалист Олимпиады Рустам Оруджев опустился на одну ступеньку и сейчас идет седьмым. Наших спортсменов обошел грузин Лаша Шавдатуашвили, отпраздновавший победу в Абу-Даби, и взлетевший на четыре пункта. А первую строчку сохраняет за собой японец Соичи Хашимото.

Серебряный призер ЧМ Ушанги Кокаури (+100 кг) расположился на двенадцатом месте, потеряв одну строчку. Его обошел россиянин Инал Тасоев, выигравший «Большой шлем». При этом, Ушанги опережает вице-чемпиона Олимпиады Хисаеши Харасаву, ставшего третьим в Баку. А лидирует чемпион мира Гурам Тушишвили – грузин опережает идущего следом Лукаша Крпалека из Чехии более чем на 2000 очков!

Что касается других наших дзюдоистов, то Орхан Сафаров (60 кг) идет на двадцать третьем месте, Ниджат Шихализаде (66 кг) – двадцать седьмой, а Аиша Гурбанлы (48 кг) – сорок шестая.

42 просмотров