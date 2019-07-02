Азербайджанский дзюдоист сохранил лидерство в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге.
Серебряный призер Евроигр продолжает уверенно занимать первую строчку, тогда как третий медалист Минска Хидаят Гейдаров расположился на шестой позиции.
Бронзовые призеры Евроигр Мамедали Мехтиев (90 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) обосновались на четвертой и десятой позиции, соответственно.
Ушанги Кокаури (+100 кг) поднялся на одну ступеньку и идет тринадцатым.
Ниджат Шихализаде (66 кг) расположился на двадцать пятой строчке, а Орхан Сафаров (60 кг) – на тридцать седьмой.
Ирина Киндзерская (+78 кг) расположилась на четвертом месте.