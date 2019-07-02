Азербайджанский дзюдоист сохранил лидерство в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге.

Серебряный призер Евроигр продолжает уверенно занимать первую строчку, тогда как третий медалист Минска Хидаят Гейдаров расположился на шестой позиции.

Бронзовые призеры Евроигр Мамедали Мехтиев (90 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) обосновались на четвертой и десятой позиции, соответственно.

Ушанги Кокаури (+100 кг) поднялся на одну ступеньку и идет тринадцатым.

Ниджат Шихализаде (66 кг) расположился на двадцать пятой строчке, а Орхан Сафаров (60 кг) – на тридцать седьмой.

Ирина Киндзерская (+78 кг) расположилась на четвертом месте.

| 2019-07-02T20:26:31+00:00 2 июля 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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