Азербайджанский дзюдоист сохранил лидерство в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге.

Серебряный призер Евроигр продолжает уверенно занимать первую строчку, тогда как третий медалист Минска Хидаят Гейдаров расположился на шестой позиции.

Бронзовые призеры Евроигр Мамедали Мехтиев (90 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) обосновались на четвертой и десятой позиции, соответственно.

Ушанги Кокаури (+100 кг) поднялся на одну ступеньку и идет тринадцатым.

Ниджат Шихализаде (66 кг) расположился на двадцать пятой строчке, а Орхан Сафаров (60 кг) – на тридцать седьмой.

Ирина Киндзерская (+78 кг) расположилась на четвертом месте.