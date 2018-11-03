Азербайджанский дзюдоист на пьедестале Евро

Шесть дзюдоистов команды Азербайджана выступили в первый день чемпионата Европы среди спортсменов до 23-х лет, который начался в Гъоре (Венгрия).

Рашад Елкиев (60 кг) выиграл у Лукаса Саха (Финляндия), а в четвертьфинале проиграл Джабе Папинашвили (Грузия), перейдя в утешительный блок. Здесь он одолел Флавио Димарка (Бельгия), а в схватке за бронзу одержал победу над Девидом Старкелом (Словения).

Илькин Бабазаде (66 кг) на старте одолел Юсуфа Нурковича (Македония), но затем не смог справится с Майклом Адамом (Великобритания).

В зачете среди девушек в категории до 52 кг заявлены две наших спортсменки. Ульвия Рагимли уступила в первой схватке Камелии Ионите (Румыния), а Гюльтадж Мамедалиева уступила Елене Степе (Румыния).

В весе до 57 кг Сакина Заирова проиграла на старте Китти Ковач (Венгрия), а Ичинхорло Мунхцедев потерпела поражение от Паулин Старке (Германия).

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