Азербайджанский борец стал 3-х кратным чемпионом Европы

Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по борьбе (весовая категория 65 кг) в столице Румынии Бухаресте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Алиев стартовал победой на спортсменом из Беларуси, затем победил армянского борца. В 1/4 финала азербайджанский борец победил спортсмена из России, а в полуфинале — Молдовы.

В финале Чемпионата Европы Алиев оказался сильнее турецкого борца.

Отметим, что Гаджи Алиев до победы в этом финале являлся 3-х кратных чемпионом мира и 2-х кратным чемпионом Европы по борьбе.

| 2019-04-09T22:38:53+00:00 10 апреля 2019, 03:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss