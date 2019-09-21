Азербайджанский борец Шариф Шарифов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры «Токио 2020»

Близится к завершению проходящий в столице Казахстана Нур-Султане чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в восьмой день соревнования – 21 сентября проходят состязания борцов в весовых категориях 61, 79, 86 и 97 кг.

Наш борец Джебраил Гасанов (79 кг), одержав победу над украинским спортсменом Дмитрием Ткаченко и казахстанским борцом Галинжаном Уссербаевым, вышел в полуфинал. Очередным соперником нашего борца будет словак Таймураз Салказанов.

Наш Олимпийский чемпион Шариф Шарифов (97 кг) начал выступление на чемпионате с победы. Победив Минвона Сео (Республика Корея), затем он одержал победу над представителем Украины Валерием Андрейцевым и вышел в четвертьфинал. Одолев грузинского спортсмена Элизбара Одикадзе, Ш.Шарифов вышел в полуфинал и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры «Токио 2020».

На чемпионате из наших борцов греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (82 кг) выиграл серебро, а Эльданиз Азизли (55 кг) – бронзу. А в женской борьбе Мария Стадник (50 кг), наряду с тем, что стала двукратной чемпионкой мира, также завоевала лицензию на летние Олимпийские игры «Токио 2020». Элис Манолова завершила чемпионат мира на третьем месте.

Отметим, что на чемпионате мира за 30 комплектов медалей соревнуются 900 борцов из свыше 100 стран мира. На чемпионате, носящем лицензионный характер на летние Олимпийские игры «Токио 2020», спортсмены ведут борьбу за 108 олимпийских лицензий.