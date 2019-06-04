Азербайджанский борец одолел армянского спортсмена

Азербайджанский борец Заур Алиев завоевал «бронзу» на молодежном первенстве Европы по борьбе в испанском городе Понтеведра, сообщает Федерация борьбы Азербайджана.

Алиев в своей первой встрече одержал победу над болгарским спортсменом. Следующая за этим встреча представителя Азербайджана также завершилась победой. В 1/4 финала Алиев одолел борца из Дании и вышел в полуфинал. В финале азербайджанский спортсмен сразился с представителем Грузии, в котором одержал победу борец из Грузии.

Алиев в борьбе за бронзовую медаль встретился с армянским борцом. Одолев соперника, Алиев завоевал «бронзу» Чемпионата. Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен внес в актив сборной первую медаль в первенстве континента.(Trend)