Азербайджанский борец одолел армянского спортсмена

Азербайджанский борец Заур Алиев завоевал «бронзу» на молодежном первенстве Европы по борьбе в испанском городе Понтеведра, сообщает Федерация борьбы Азербайджана.

Алиев в своей первой встрече одержал победу над болгарским спортсменом. Следующая за этим встреча представителя Азербайджана также завершилась победой. В 1/4 финала Алиев одолел борца из Дании и вышел в полуфинал. В финале азербайджанский спортсмен сразился с представителем Грузии, в котором одержал победу борец из Грузии.

Алиев в борьбе за бронзовую медаль встретился с армянским борцом. Одолев соперника, Алиев завоевал «бронзу» Чемпионата. Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен внес в актив сборной первую медаль в первенстве континента.(Trend)

| 2019-06-05T03:51:45+00:00 5 июня 2019, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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