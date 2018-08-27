Азербайджанский боксер остановился в шаге от медали ЧМ

В Венгрии проходит молодежное первенство мира по боксу. В шестой день чемпионата на ринг поднялся еще один боксер сборной Азербайджана – Ниджат Гасанов (69 кг). Он проиграл в четвертьфинале представителю Таиланда со счетом 1:4 и завершил выступление.

Сегодня четвертьфинальный бой проведет тяжеловес сборной Азербайджана Исмаил Ягубов (91 кг), соперником которого будет Игорь Федоров (Россия).

Отметим, что Азербайджан на чемпионате представляли шестеро боксеров, пятеро из которых завершили свои выступления.

62 просмотров
| 2018-08-27T17:12:15+00:00 27 августа 2018, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss