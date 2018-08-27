Азербайджанский боксер остановился в шаге от медали ЧМ

В Венгрии проходит молодежное первенство мира по боксу. В шестой день чемпионата на ринг поднялся еще один боксер сборной Азербайджана – Ниджат Гасанов (69 кг). Он проиграл в четвертьфинале представителю Таиланда со счетом 1:4 и завершил выступление.

Сегодня четвертьфинальный бой проведет тяжеловес сборной Азербайджана Исмаил Ягубов (91 кг), соперником которого будет Игорь Федоров (Россия).

Отметим, что Азербайджан на чемпионате представляли шестеро боксеров, пятеро из которых завершили свои выступления.

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