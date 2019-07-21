Азербайджанский блогер «профукал» 20 миллионов менее чем за сутки

Самый популярный азербайджанец в социальной сети Instagram, известный блогер и рекордсмен Книги рекордов России Гусейн Гасанов снова остался без одного из своих дорогих автомобилей.

На этот раз он расстался с Rolls-Royce в красном колоре, проиграв спор Динату Гумерову, — еще одному молодому миллионеру, основателю проекта Making Cash, именующему себя мотиватором и блогером.

«Как профукать за один день 20 миллионов рублей?! Берите курсы у меня», — заявил Гусейн Гасанов после того, как окончательно поверил в свой проигрыш.

Пари двух инстаграмеров заключалось в том, чтобы первым добраться на своем автомобиле из Москвы до Тольятти.

Старт «гонки» и ее правила озвучил у себя в Instagram stories Гасанов, где за блогером следят более 11 миллионов подписчиков.

«Не нарушать правила дорожного движения, не гонять, и никому не передавать руль на протяжении всего пути»: сказано-сделано, и блогеры отчалили в 15- часовой вояж по российским трассам, в сопровождении наблюдателей из числа друзей и операторов.

Параллельно блогеры соревновались в своих stories, выкладывая путевые заметки и устраивая словесный батл на тему, кто же кого обгонит и заберет в итоге машину другого.

Каково же было разочарование многомиллионной армии фанатов Гусейна Гасанова, когда у него закончился бензин. В 10 километрах от финиша. И это при том, что он лидировал практически на протяжении всего пути,

«Ребята, простите все, кого я подвел. Динат, поздравляю, Rolls-Royce твой», — заявил Гусейн.

Тольятти встретил нашего соотечественника бурными овациями и плакатами «Ты – наш победитель и ты лучший!».

Отметим, что в случае победы Гасанов намеревался подарить BMW Дината Гумерова одному из своих подписчиков, разыграв его по принципу предыдущих «аукционов щедрости», которые блогер, то и дело устраивает на своей странице в соцсети.

К примеру, он уже с успехом разыграл два своих люксовых автомобиля, Ferrari и G-Wagen, причем оба кара, по иронии судьбы, достались фолловерам из Украины – Василию Романику и Анастасии Хавруцко.

С азербайджанскими фанатами Гусейн в первый и пока единственный раз встретился в 2018 году, в одном из столичных ТЦ, который в итоге пришлось закрыть из-за огромного скопления людей, которые пришли на фан-встречу.

«У меня было много фан- встреч, но такого еще не было ни разу! Эта моя первая встреча с бакинскими поклонниками, даже не ожидал, что у меня тут столько фанатов. Не знаю, как вас еще отблагодарить. Из-за меня даже пришлось закрыть торговый центр. Я не ожидал, честно. Люблю всех!», — заявил тогда блогер.