Азербайджанские железные дороги перешли на усиленный режим работы

В связи с наблюдающимся в праздничные и выходные дни ростом пассажиропотока многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в связи с праздником Новруз коллектив департамента пассажирских перевозок работает в усиленном режиме.

Департамент мобилизовал все силы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах.

В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, будут прицеплены дополнительные вагоны в необходимом количестве.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу. ( Report)

| 2019-03-13T15:17:31+00:00 13 марта 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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