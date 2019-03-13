Азербайджанские железные дороги перешли на усиленный режим работы

В связи с наблюдающимся в праздничные и выходные дни ростом пассажиропотока многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в связи с праздником Новруз коллектив департамента пассажирских перевозок работает в усиленном режиме.

Департамент мобилизовал все силы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах.

В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, будут прицеплены дополнительные вагоны в необходимом количестве.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу. ( Report)