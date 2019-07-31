Азербайджанские военные повара проходят подготовку к конкурсу «Полевая кухня»

Азербайджанские военные повара, прибывшие в Москву для участия в конкурсе «Полевая кухня», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2019», прошли инструктаж, изучили меры безопасности и эксплуатации технических средств. Военные повара также прошли медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

3 августа на полигоне Алабино военные повара из 10 стран мира продемонстрируют своё мастерство по приготовлению блюд национальной кухни.

В настоящее время военные повара продолжают подготовку к конкурсу «Полевая кухня».

| 2019-07-31T13:52:01+00:00 31 июля 2019, 15:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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