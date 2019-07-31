Азербайджанские военные повара проходят подготовку к конкурсу «Полевая кухня»

Азербайджанские военные повара, прибывшие в Москву для участия в конкурсе «Полевая кухня», который состоится в рамках «Армейских международных игр-2019», прошли инструктаж, изучили меры безопасности и эксплуатации технических средств. Военные повара также прошли медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

3 августа на полигоне Алабино военные повара из 10 стран мира продемонстрируют своё мастерство по приготовлению блюд национальной кухни.

В настоящее время военные повара продолжают подготовку к конкурсу «Полевая кухня».