Азербайджанские туристы предпочитают Грузию и Турцию

Несмотря на бурное развитие туризма, о котором вещают профильные ведомства, граждане Азербайджана все чаще выезжают на отдых в сопредельные страны. И хотя статистика выезжающих за рубеж азербайджанцев не рисует полной картины, поскольку люди могут покидать пределы страны с различными целями, Грузия и Турция остаются традиционными туристическими направлениями, а потому несложно понять, что весомая часть наших граждан ездят туда на отдых.

Примечательно, что в первом полугодии количество выехавших из Азербайджана в Грузию и Турцию, увеличилось на 25,8% по сравнению с отчетным временем прошлого года. Согласно последним данным Госкомстата, эти сопредельные страны посетило в отчетный период 2540,9 тыс. человек. Лето – пора отпусков и решения вопроса – куда поехать на отдых?

По свидетельству специалистов туристической сферы, азербайджанцы предпочитают проводить отпуска в Грузии, на втором месте – Турция, далее следуют Россия и прочие страны ближнего зарубежья. На взгляд заведующего кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента Бахадыра Билалова, внутренний туризм послужил бы хорошим подспорьем развитию отрасли, однако сами азербайджанцы выбирают соседние страны, исходя из соображений более оптимального соотношения цены и качества.

Высокие цены остаются главным препятствием для восхождения отечественной сферы гостеприимства. Говоря о причинах этого, исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли отметил, что у отрасли на сегодняшний день много проблем, которые упираются в ключевую, самую глубокую и серьезную проблему – туризм так и не стал сферой доходов для широких слоев населения, здесь нет конкурентной среды. Со слов экономиста, именно этим объясняется отношение к туристу как источнику сиюминутной прибыли.

«К примеру, в Грузии 29% населения зарабатывает на туризме, и его развитие сопровождается мультипликативным влиянием на экономику. Это достигается тем, что свыше 40% населения соседней страны извлекают выгоду из отрасли, — сказал он #. – Похожим образом обстоит ситуация в Турции. Свыше 2 млн. граждан страны задействованы в сфере гостеприимства, а если учитывать смежные сферы экономики, так или иначе связанные с этой отраслью, доходы от туризма получают 9 млн. человек».

В упомянутых странах отрасль охватывает широкие слои населения, доходы миллионов человек зависят от туризма, и это главный фактор, лежащий в основе восхождения сферы гостеприимства. «Именно по этой причине туризм в Грузии и Турции имеет широкие перспективы», — уверен собеседник. «Для сравнения, в местной индустрии туризма работает 23 тыс. человек и этого мало для ее нормального развития – оно замедляется, поскольку люди не получают никакой прямой прибыли от этого сектора.

Пожалуй, сегодня никто не оспорит тот факт, что необоснованно высокие цены остаются основным барьером на пути развития отрасли. Это обстоятельство не только сокращает количество выбирающих азербайджанское направление иностранных граждан, но приводит к оттоку в сопредельные страны местных граждан. А ведь они могли бы отдохнуть в своей стране, если бы качество предлагаемых здесь услуг соответствовало ценам, но бюджетный отдых и Азербайджан понятия несовместимые.

Местная инфраструктура гостеприимства не рассчитана на туристов средней руки, несмотря на многократные обсуждения, в стране нет бюджетных отелей для путешественников, не готовых платить большие деньги за проживание. В целом же создается впечатление, что отечественный туризм – узкий бизнес, рассчитанный на состоятельных клиентов. Владельцы крупных объектов, отелей и гостиниц не желают мелочиться с туристами среднего уровня, а результат ожидаемый – даже местные граждане предпочитают отдыхать за границей, поскольку за меньшую сумму в той же Грузии и Турции они получают более высокий уровень услуг.

Из 2540,9 тыс. человек, выехавших за рубеж в текущем году, 39,1% граждан совершили визит в Иран, 27,1 % — в Грузию, 18,1 % — в Россию, 10,2 %- в Турцию, 5,5 %- в другие страны.

О том, что наши граждане едут за границу не только для отдыха, но также за качественной, дешевой медициной и продуктами питания, говорит возросшая статистика посещающих Иран. Интересную тему для размышлений подкинул специалистам Госкомстат, отмечающий, что за первое полугодие количество выезжающих в эту соседнюю страну азербайджанцев увеличилось на 71,4%.