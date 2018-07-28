Азербайджанские танкисты оказались сильнейшими

В субботу в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» стартовал конкурс «Танковый биатлон», сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В первый день конкурса азербайджанские танкисты состязались с танковыми экипажами из Зимбабве, Индии и Южно-Африканской Республики, входящими в одну группу.

Согласно условиям конкурса, азербайджанские танкисты, уничтожив условные цели точным огнем, за короткий срок преодолели установленное по маршруту расстояние.

Таким образом, в первый день состязаний наши танковые экипажи, значительно опередив по очкам соперников, стали первыми в своей группе.

Отметим, что в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимают участие танковые экипажи из 23 стран.

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