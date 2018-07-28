Азербайджанские танкисты оказались сильнейшими

В субботу в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» стартовал конкурс «Танковый биатлон», сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В первый день конкурса азербайджанские танкисты состязались с танковыми экипажами из Зимбабве, Индии и Южно-Африканской Республики, входящими в одну группу.

Согласно условиям конкурса, азербайджанские танкисты, уничтожив условные цели точным огнем, за короткий срок преодолели установленное по маршруту расстояние.

Таким образом, в первый день состязаний наши танковые экипажи, значительно опередив по очкам соперников, стали первыми в своей группе.

Отметим, что в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимают участие танковые экипажи из 23 стран.

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| 2018-07-28T22:28:34+00:00 28 июля 2018, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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