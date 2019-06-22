Азербайджанские спортсмены завоевали медали Евроигр

Сегодня в ряде соревнований на IIЕвропейских играх в Минске выступили также азербайджанские спортсмены. Среди них уже есть призеры Евроигр. Так, в соревнованиях по акробатике Азербайджан представлен смешанной парой в лице Абдуллы Аль-Мешайхи и Рухидил Гурбанлы. В динамическом упражнении наш дуэт выиграл серебро, получив за свое выступление оценку 28.830. Затем пара выступила в балансовом упражнении, удостоившись оценки 28.160, которая принесла ей бронзовые награды.

Во второй день Евроигр на старт вышли также самбисты сборной Азербайджана. Из них двое, Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг), завоевали бронзовые медали.